Шупо-Мотинг больше не хочет быть в «Баварии» запасным и уйдет из нее, если клуб подпишет Кейна

Нападающий «Баварии» Эрик Максим Шупо-Мотинг не хочет продлевать контракт с клубом, если будет игроком запаса.

По информации немецкой прессы, продление истекающего соглашения во многом зависит от того, перейдет ли в «Баварию» форвард «Тоттенхэма» Гарри Кейн.

Добавим, что Шупо-Мотинг воспользовался уходом Роберта Левандовски и стал в текущем сезоне основным нападающим мюнхенского клуба. Камерунец провел 16 матчей за «Баварию», в которых забил 11 мячей и сделал 3 голевые передачи.