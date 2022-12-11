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Шупо-Мотинг больше не хочет быть в «Баварии» запасным и уйдет из нее, если клуб подпишет Кейна

Контракт 33-летнего камерунца истекает по окончании сезона.
11 декабря 2022 23:34
автор: Максим Скороходов

Нападающий «Баварии» Эрик Максим Шупо-Мотинг не хочет продлевать контракт с клубом, если будет игроком запаса.

По информации немецкой прессы, продление истекающего соглашения во многом зависит от того, перейдет ли в «Баварию» форвард «Тоттенхэма» Гарри Кейн.

Добавим, что Шупо-Мотинг воспользовался уходом Роберта Левандовски и стал в текущем сезоне основным нападающим мюнхенского клуба. Камерунец провел 16 матчей за «Баварию», в которых забил 11 мячей и сделал 3 голевые передачи.

источник: «Советский спорт»
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