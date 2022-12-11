«Бенфика» затребовала за Рамуша 120 млн, «Манчестер Юнайтед» не готов отдавать такую сумму

Пресса Манчестера оценила шансы «МЮ» купить нападающего «Бенфики» и сборной Португалии Гонсало Рамуша.

Согласно ей, португальский клуб запросил 120 млн евро, что может отпугнуть «Манчестер Юнайтед». Сама «Бенфика» не горит желанием расставаться со своим лидером, у которого заключен контракт до 2026 года.

Напомним, что Рамуш является воспитанником академии «Бенфики». За «орлов» на взрослом уровне он отыграл 80 матчей, забил 28 голов и отдал десять результативных передач.

Добавим, что на чемпионате мира Рамуш вытеснил из стартового состава сборной Португалии бывшего игрока «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.