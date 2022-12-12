Английская пресса критикой Льориса мотивировала сборную Франции

Заголовки таблоидов английской прессы шокировали французских футболистов.

Перед игрой сборных Франции и Англии в четвертьфинале чемпионата мира в Катаре английские журналисты называли капитана и вратаря французов Уго Льориса слабым звеном их команды.

По данным французских СМИ, это только помогло действующим чемпионам мира, они сплотились вокруг своего вратаря и впоследствии обыграли «львов» (2:1). Сам Льорис отбил шесть ударов в створ ворот.

В полуфинале чемпионата мира сборная Франции сыграет против команды Марокко. Матч пройдет 14 декабря в Эль-Хауре на стадионе «Эль-Байт». Игра начнется в 22:00 по Москве.