Касильяс пожелал Марокко выиграть ЧМ-2022

Бывший голкипер сборной Испании Икер Касильяс рассказал, кому он желает победы на ЧМ-2022.

«Я хотел бы, чтобы победила команда, у которой никогда не было шансов выиграть чемпионат мира, такая как Хорватия или Марокко. Но также есть команда с давними футбольными традициями, как Аргентина, и у Франции - чемпиона мира - очень хорошее поколение.

Я надеюсь, что они проведут очень хорошие матчи. Та, которая выиграет семь игр, станет лучшей на турнире», - приводит слова футболиста зарубежная пресса.

Напомним, в полуфинале турнира Марокко сыграет с Францией, а Хорватия - с Аргентиной.

Французы является действующими чемпионами мира, марроканцы дошли до полуфинала впервые в своей истории.