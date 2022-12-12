Саутгейт рассказал, когда определится со своим будущим на посту главного тренера сборной Англии

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт признался, что пока не принял о своем будущем у руля национальной команды.

«Я хочу принять правильное решение. Я хочу быть уверенным, что оно будет правильным, если я решу остаться. Или оно будет правильным, если я решу уйти. Я не думаю, что сейчас подходящее время для принятия такого решения. Как и в ближайшие несколько дней», - приводит слова специалиста зарубежная пресса.

Напомним, англичане в четвертьфинале ЧМ-2022 проиграли Франции со счетом 1:2 и покинули турнир.

Под руководством Саутгейта Англия четыре года назад заняла четвертое место на мундиале в России, а также выходила в финал Евро-2020, в котором уступила Италии в серии послематчевых пенальти.