«Команда, которая была лучше в той игре, вылетела с ЧМ». Беллингем - о поражении Англии от Франции

Хавбек сборной Англии Джуд Беллингем отреагировал на поражение своей команды в матче 1/4 финала чемпионата мира от Франции.

Напомним, что игра завершилась со счетом 2:1 в пользу подопечных Дидье Дешама.

«Команда, которая была лучше в том матче, вылетела из турнира. Иногда в футболе так случается. Тем не менее я горжусь усилиями, борьбой и результатами моих партнеров по команде на протяжении всего чемпионата мира», — написал Беллингем на своей странице в соцсети.

В полуфинале чемпионата мира сборная Франции сыграет против команды Марокко. Матч пройдет 14 декабря в Эль-Хауре на стадионе «Эль-Байт». Игра начнется в 22:00 по Москве.