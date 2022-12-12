Круговой не хочет уходить в аренду в «Локомотив» из «Зенита»

Защитник «Зенита» Данил Круговой отказался от перехода в московский «Локомотив».

Как сообщает в своем телеграм-канале журналист Иван Карпов, 24-летний футболист входил в сферу интересов столичного клуба. «Локомотив» планировал арендовать Данила с опцией дальнейшего выкупа.

Отмечается, что сторона футболиста не проявила заинтересованности в предложении. Теперь главным претендентом на позицию левого защитника «Локомотива» является игрок «Крыльев Советов» Александр Горшков.

Добавим, что в текущем сезоне Круговой провел за »Зенит» 15 встреч, в которых отдал одну результативную передачу.