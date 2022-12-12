Модрич сравнил сборную Хорватии и «Реал»

Хавбек сборной Хорватии Лука Модрич сравнил национальную команду и мадридский «Реал», за которые он выступает.

Напомним, что хорватская сборная вышла в 1/2 финала чемпионата мира. Соперник подопечных Златко Далича - команда Аргентины.

«У сборной Хорватии та же ДНК, что и у «Реала». Мы всегда идем до конца и никогда не сдаемся. Так что, они в этом плане одинаковы», — приводят слова Модрича зарубежные СМИ.

Добавим, что Аргентина и Хорватия сыграют во вторник 13 декабря. Матч начнется в 22.00 по московскому времени.