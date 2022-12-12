Президент КОНМЕБОЛ предложил изменить эмблему сборной Бразилии в честь Пеле

Эмблема сборной Бразилии по футболу может подвергнуться изменениям.

Как сообщают зарубежные СМИ, президент Южноамериканской конфедерации футбола Алехандро Домингес обратился к CBF с предложением посвятить символику Пеле.

«Мы хотим направить все силы и всю поддержку Пеле и его семье, чтобы он поправился как можно скорее. Он был гением, с ним связан первый номер 10. Уже после появились другие «десятки» и пришли различные сравнения. Но Пеле всегда будет уникальным», — завил Домингес.

Напомним, что на эмблеме сборной Бразилии изображены пять звезд, символизирующие рекордные пять побед на чемпионатах мира (1958, 1962, 1970, 1994, 2002).