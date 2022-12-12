«Барселона» проявляет интерес к полузащитнику сборной Марокко Унахи

«Барселона» проявляет интерес к полузащитнику сборной Марокко Аззедину Унахи.

Как сообщают испанские СМИ, селекционерам каталонского клуба понравилась игра 22-летнего футболиста на чемпионате мира в Катаре.

Особенно представителей «Барселона» впечатлила игра Унахи в матче со сборной Испании, в которой марокканцы одержали победу по пенальти.

Кроме того, в испанском клубе рассчитывают, что Аззедин обойдется дешевле, чем другие потенциальные полузащитники.

В нынешнем сезоне Унахи провел 14 матчей за французский «Анже» и все пять матчей за сборную Марокко на ЧМ-2022.