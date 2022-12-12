Гвардиола и Анчелотти являются кандидатами на пост главного тренера сборной Бразилии

Стали известны претенденты на пост главного тренера сборной Бразилии по футболу.

Напомним, что южноамериканская команда потерпела поражение от Хорватии в четвертьфинале ЧМ-2022 года в Катаре и вылетела с турнира. После этого Тите покинул пост наставника бразильской сборной.

Как сообщают местные СМИ, основными кандидатами на эту должность являются главный тренер «Реала» Карло Анчелотти и Хосеп Гвардиола, возглавляющий «Манчестер Сити».

Отмечается, что итальянец сможет начать работу в сборной Бразилии только с июня 2023 года.

Также среди претендентов называются Абел Феррейра и Фернандо Диниз.