«Арсенал» планирует подписать Жоау Феликса в зимнее трансферное окно

Форвард мадридского «Атлетико» Жоау Феликса может продолжить карьеру в чемпионате Англии.

Как сообщают испанские СМИ, в зимнее трансферное окно 23-летнего футболиста планирует приобрести «Арсенал». Феликс должен заменить травмированного Габриэла Жезуса.

Ранее в СМИ появилась информация, что «Атлетико» готов продать португальца за 120 миллионов евро. Эта сумма уплачена за футболиста «Бенфике» в 2019 году.

Жоау Феликс провел четыре матча на ЧМ-2022 в Катаре, в которых забил один гол и отдал две результативные передачи.