Кержаков и Каррера находятся в списке претендентов на пост главного тренера «Рубина»

Стал известен шорт-лист кандидатов на пост главного тренера «Рубина».
Как сообщает «РБ-Спорт», в список входят экс-наставник «Спартака» Массимо Каррера и Александр Кержаков, ранее возглавлявший «Пари Нижний Новгород».
Сейчас обязанности главного тренера казанского клуба исполняет Юрий Уткульбаев
Ранее в СМИ сообщалось, что основным кандидатом на этот является Вадим Гаранин. Прежнее руководство клуба провело с ним несколько встреч.
На данный момент «Рубин» занимает третье место в таблице первой лиги.
источник: «РБ-Спорт»