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Луис де ла Фуэнте: Хочу, чтобы все 48 миллионов испанцев отдали жизни за нас

Ранее специалист тренировал олимпийскую команду.
12 декабря 2022 16:00
автор: Александр Поволоцкий

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте прокомментировал свое назначение на данную должность.

Напомним, что предыдущий специалист Луисе Энрике был уволен после поражения сборной от Марокко в 1/8 финала ЧМ-2022.

«Выражаю благодарность Королевской федерации футбола Испании. Она позволила мне развивать мою страсть к футболу. Если в Испании есть кто-то, кто знает настоящее и будущее испанского футбола, то этот человек перед вами. У нас есть хорошие футболисты, для них открыты все двери. Хочу, чтобы 48 миллионов испанцев отдали свои жизни за эту команду», — цитирует де ла Фуэнте пресс-служба команды.

Добавим, что под руководством специалиста сборная Испании становилась серебряным призёром ОИ-2020 года в Токио.

источник: «Советский спорт»
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Луис де ла Фуэнте: Хочу, чтобы все 48 миллионов испанцев отдали жизни за нас
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