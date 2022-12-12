Луис де ла Фуэнте: Хочу, чтобы все 48 миллионов испанцев отдали жизни за нас

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте прокомментировал свое назначение на данную должность.

Напомним, что предыдущий специалист Луисе Энрике был уволен после поражения сборной от Марокко в 1/8 финала ЧМ-2022.

«Выражаю благодарность Королевской федерации футбола Испании. Она позволила мне развивать мою страсть к футболу. Если в Испании есть кто-то, кто знает настоящее и будущее испанского футбола, то этот человек перед вами. У нас есть хорошие футболисты, для них открыты все двери. Хочу, чтобы 48 миллионов испанцев отдали свои жизни за эту команду», — цитирует де ла Фуэнте пресс-служба команды.

Добавим, что под руководством специалиста сборная Испании становилась серебряным призёром ОИ-2020 года в Токио.