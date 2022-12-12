Отец Холанда заявил, что игрок покинет «Манчестер Сити»

Форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд покинет команду. Об этом заявил отец футболиста Альф-Инге Холанд.

По его словам, 22-летний нападающий отыграет еще несколько лет в Англии, а затем попробует свои силы в Испании, Италии или Франции.

«Он хочет доказать себе, что способен побеждать в любом из топ-чемпионатов.

Еще ничего не решено, но такая возможность есть. Эрлинг может побеждать в любой команде», – заявил Холанд-старший французским СМИ.

Напомним, норвежский нападающий перешел в «Манчестер Сити» летом 2022 года. Он был куплен у дортмундской «Боруссии» за 60 млн евро и заключил контракт до 30 июня 2027 года.