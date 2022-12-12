Хави попросил «Барселону» приобрести полузащитника сборной Марокко Унахи

Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес хочет видеть в команде полузащитника «Анже» Аззедина Унахи. Об этом пишут испанские СМИ.

По данным источника, специалист впечатлен игрой марокканца на чемпионате мира. Он уже попросил руководство сине-гранатовых оформить трансфер.

Напомним, 22-летний хавбек помог сборной Марокко дойти до полуфинала ЧМ-2022. На клубном уровне он провел в этом сезоне 22 матча и не отметился голевыми действиями на поле.

Добавим, что контракт Унахи с «Анже» действует до лета 2026 года, а его трансферный ценник составляет 3,50 млн евро.