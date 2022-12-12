Роналдо не верит, что Аргентина выиграет чемпионат мира в Катаре

Двукратный чемпион мира по футболу Роналдо оценил шансы сборной Аргентины на победу в ЧМ-2022.

По мнению 46-летнего бразильца, «бело-голубые» играют на турнире в Катаре не очень хорошо.

«У них очень много желания, они играют с сердцем и очень много бегают. У них есть Месси, который решает моменты. Я буду честен. Не могу сказать, что Аргентина выиграет, это было бы ложью», — цитируют Роналдо зарубежные СМИ.

Напомним, что в полуфинале турнира сборная Аргентина сыграет с командой Хорватии. Встреча состоится 13 декабря.