Евгений Шиленков: Бокоев не отправится на сборы в ЦСКА

«Информация о том, что Марат Бокоев отправится на сборы с ЦСКА, не соответствует действительности. Он никуда не отправляется. Может, конечно, но пока нет. Были ли запросы из ЦСКА? Даже если и были, то на тему сборов пока договорённости нет», — сказал Шиленков «Чемпионату».

Ранее в СМИ появилась информация, что действующий защитник ЦСКА Бруно Фукс покинет армейскую команду, а заменить его может Марат Бокоев из «Велеса».

Напомним, ЦСКА набрал 29 очков в 17 матчах и занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России сезона-2022/2023.