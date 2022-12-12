Роналдо хочет увидеть сборную Марокко в финале ЧМ-2022

Бывший нападающий сборной Бразилии Роналдо рассказал о своих предпочтениях в одном из полуфиналов ЧМ-2022.

Напомним, что борьбу за победу в турнире продолжают Аргентина - Хорватия и Франция - Марокко.

«Я бы хотел, чтобы сборная Марокко пробилась в финал, но думаю, что у них не получится обыграть Францию. Их игра на турнире великолепна. То, что делает Марокко на ЧМ – замечательно. Все Марокко сейчас в огне», — цитирует Роналдо испанское СМИ.

Добавим, что игра Марокко - Франция состоится 14 декабря. Встреча начнется в 22:00 по московскому времени.