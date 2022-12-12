Тчуамени пропустил тренировку сборной Франции перед полуфиналом ЧМ-2022 с Марокко

Полузащитник сборной Франции Орельен Тчуамени пропустили тренировку национальной команды перед полуфиналом ЧМ-2022 с Марокко.

Как сообщают зарубежные СМИ, 22-летний футболист занимался по индивидуальной программе. У хавбека диагностировано повреждение голени. Тчуамени восстанавливался на процедурах.

Также занятие из-за боли в горле пропустил защитник Дайот Упамекано.

Отмечается, что оба французских игрока смогут принять участие в матче против Марокко, который пройдет на стадионе «Эль-Байт» в Эль-Хауре.