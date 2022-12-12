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Златко Далич: Сборная Марокко имеет право надеяться стать первой на чемпионате мира

Турнир в Катаре завершится в воскресенье, 18 декабря.
12 декабря 2022 19:30
автор: Александр Поволоцкий

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич оценил шансы команды Марокко на итоговый успех на ЧМ-2022.

Напомним, что африканская команда впервые в истории вышла в полуфинал ЧМ. В 2018 году сборная Хорватии завоевала серебряные медали чемпионата.

«Четыре года назад мы сделали возможной мечту для всех маленьких государств. Другие сборные также пытаются воплощить в жизнь нашу мечту. Этот путь проходит и Марокко. Если посмотреть на этот чемпионат мира, сборная Марокко обыграла большие команды и имеет право надеяться стать первой», — цитирует Далича зарубежные СМИ.

Напомним, что первый матч 1/2 финала между Хорватией и Аргентиной состоится 13 декабря, а встреча Франция - Марокко пройдет 14-го числа.

источник: «Советский спорт»
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