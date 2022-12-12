В Нидерландах надеются, что Промес не вернется на родину

В Нидерландах обсуждают возможность получения нападающим «Спартака» Квинси Промесом российского гражданства.

«Давайте радоваться, если так получится. Тогда мы избавимся от этого Промеса, потому что в Нидерландах его, я думаю, никто не ждет. Россия не выдаст его, поэтому он никогда не вернется в Нидерланды, иначе его сразу арестуют», - сказал журналист Йохан Дерксен в эфире нидерландского телевидения.

Напомним, что на Промеса заведено уголовное дело по ножевому нападению на двоюродного брата, также 30-летнего футболиста подозревают в участии в торговле наркотиками по делу одной из преступных организаций.