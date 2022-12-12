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У Пеле наблюдается улучшение клинического состояния

Выписывать трехкратного чемпиона мира пока рано.
12 декабря 2022 20:02
автор: Максим Скороходов

Врачи больницы имени Альберта Эйнштейна в Сан-Паулу сообщили о состоянии трехкратного чемпиона мира бразильца Пеле.

«Нет никаких прогнозов по выписке, но у пациента продолжается улучшение клинического состояния, прежде всего это касается респираторной инфекции. Он остается в общей палате, в сознании и со стабильными жизненными показателями», - приводит бразильская пресса больничный бюллетень Пеле.

Напомним, при госпитализации у Пеле 30 ноября диагностировали множественные отеки, сердечную недостаточность и спутанность сознания.

источник: «Советский спорт»
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