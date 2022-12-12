Перишич – о матче с Аргентиной: Игроки сборной Хорватии хотят победить

Полузащитник сборной Хорватии Иван Перишич поделился ожиданиями от предстоящего матча своей команды с Аргентиной в рамках 1/2 финала чемпионата мира в Катаре.

Отмечается, что 33-летний хорват выделяет форварда Лионеля Месси в составе соперника.

«Мы уже увидели, как Роналду вместе со своей сборной Португалии покинули текущий мундиаль. Он пять раз пытался стать чемпионом мира, но ему это так и не удалось. Месси проводит тоже пятый турнир, он мотивирован на победу и отдаст все силы ради нее. Мы должны быть готовы, мы хотим выйти из матча победителями. Это будет встреча двух серьезных соперников, пусть победит сильнейший», – приводит слова Перишича хорватская пресса.

Напомним, что полуфинальная встреча чемпионата мира-2022 между сборными Хорватии и Аргентины состоится 13 декабря. Начало матча – в 22:00 мск.