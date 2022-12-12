Карло Анчелотти: Мы все ожидали увидеть чемпионат мира без особых сюрпризов, а тут такой шок

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти не стал скрывать, что шокирован игрой сборной Марокко на ЧМ-2022.

Напомним, в 1/8 финала команда Валида Реграги выбила сборную Испании (0:0, 3:0 – пенальти), а в четвертьфинале прошла португальцев (1:0)

«Мы все, скорее всего, ожидали увидеть чемпионат мира без особых сюрпризов, а тут такой шок! Марокко выходит в полуфинал, обыграв Испанию и Португалию, а Хорватия по пенальти обыграла пятикратного чемпиона Бразилии. Только Франция смогла сохранить звание фаворита благодаря отличному голу Тчуамени и демонстрации своей технической и физической силы как команды», – написал итальянец в соцсети.

Добавим, что за выход в финал Марокко сыграет со сборной Франции, а Хорватия поспорит с Аргентиной.