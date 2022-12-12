Скалони заявил, что Модрич является примером для многих футболистов 

Наставник сборной Аргентины Лионель Скалони поделился мнением о выступлении полузащитника национальной команды Хорватии Лука Модрича на чемпионате мира в Катаре.

Отметим, что 13 декабря команды Аргентины и Хорватии встретятся в полуфинальном матче мундиаля.

«Очень нравится следить за действиями Модрича на футбольном поле. Учитывая его опыт, он стал примером для многих игроков. Профессионал, который обладает большим мастерством и железным характером. Настоящие фанаты футбола должны наслаждаться игрой таких спортсменов», – приводят слова Скалони аргентинские СМИ.

Добавим, что на текущем мировом первенстве за сборную Хорватии Модрич провел пять матчей и не отметился результативными действиями.