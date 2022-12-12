Невилл – о слезах Роналду после вылета с ЧМ: Было ужасно видеть его таким

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл отреагировал на слезы Криштиану Роналду после вылета сборной Португалии с ЧМ-2022.

Напомним, в ¼ финала команда Фернанду Сантуша уступила сборной Марокко (0:1), а 37-летний нападающий не смог сдержать эмоций в подтрибунном помещении.

«Для меня это был ужасный кадр. Это тот момент, когда он понимает, что его мечта о победе на чемпионате мира для своей страны рухнула. Мы все были там в конце своей карьеры, но он один из величайших, если не величайший игрок всех времен. Было ужасно видеть его таким. У него была тяжелая пара месяцев», – сказал Невилл британским СМИ.

Напомним, в составе сборной Португалии Криштиану Роналду становился чемпионом Европы, а также победителем Лиги наций.