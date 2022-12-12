Наставник сборной Марокко Реграги раскрыл секрет успеха команды на ЧМ-2022

Главный тренер сборной Марокко Валид Реграги рассказал, каким образом его подопечным удалось дойти до полуфинала чемпионата мира в Катаре.

Отмечается, что в матче 1/2 финала мирового первенства сыграют со сборной Франции.

«Наш успех – это не чудо. Мы пробились в полуфинал мундиаля за счет трудолюбия и сплоченности наших игроков. Футболисты не жалели себя, выкладывались на полную ради блага команды», – приводит слова Реграги французская пресса.

Добавим, что на текущем чемпионате мира-2022 сборная Марокко одержала победы над командами Бельгии, Испании и Португалии. 14 декабря марокканцы встретятся со сборной Франции в полуфинале турнира.