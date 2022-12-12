World Cup 2022МАРАФОН КАТАР-2022ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катание>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Наставник сборной Марокко Реграги раскрыл секрет успеха команды на ЧМ-2022

14 декабря марокканская команда сыграет со сборной Франции в полуфинале мирового первенства.
12 декабря 2022 21:29
автор: Глеб Шевяков

Главный тренер сборной Марокко Валид Реграги рассказал, каким образом его подопечным удалось дойти до полуфинала чемпионата мира в Катаре.

Отмечается, что в матче 1/2 финала мирового первенства сыграют со сборной Франции.

«Наш успех – это не чудо. Мы пробились в полуфинал мундиаля за счет трудолюбия и сплоченности наших игроков. Футболисты не жалели себя, выкладывались на полную ради блага команды», – приводит слова Реграги французская пресса.

Добавим, что на текущем чемпионате мира-2022 сборная Марокко одержала победы над командами Бельгии, Испании и Португалии. 14 декабря марокканцы встретятся со сборной Франции в полуфинале турнира.

Это интересно:
Защитник «Лиона» Гюсто может перейти в «Манчестер Юнайтед»
Клубу АПЛ предстоит заплатить за трансфер француза около 40 миллионов евро.
12.12.2022 22:04
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Судья Рамос будет работать на полуфинале чемпионата мира-2022 Франция - Марокко
Матч пройдет 14 декабря.
12.12.2022 21:56
Футбол
автор: Максим Скороходов
Тренер «Манчестер Юнайтед» тен Хаг считает Рэшфорда одним из лучших игроков в мире
По мнению наставника «красных дьяволов», 25-летний англичанин уступает лишь Мбаппе.
12.12.2022 21:43
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Наставник сборной Марокко Реграги раскрыл секрет успеха команды на ЧМ-2022
14 декабря марокканская команда сыграет со сборной Франции в полуфинале мирового первенства.
12.12.2022 21:29
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Тухель назван ведущим кандидатом на пост главного тренера сборной Англии
В команде готовятся к уходу Гарета Саутгейта.
12.12.2022 21:14
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Директор «Лейпцига» Эберль заявил, что большие зарплаты уводят людей из футбола
Немецкий специалист стабилизировать финансовую составляющую в футболе.
12.12.2022 21:12
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Невилл – о слезах Роналду после вылета с ЧМ: Было ужасно видеть его таким
Форвард не смог сдержать эмоций в подтрибунном помещении.
12.12.2022 20:53
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Скалони заявил, что Модрич является примером для многих футболистов 
13 декабря сборные Аргентины и Хорватии встретятся в полуфинале ЧМ-2022.
12.12.2022 20:46
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Карло Анчелотти: Мы все ожидали увидеть чемпионат мира без особых сюрпризов, а тут такой шок
Главный тренер «Реала» поделился эмоциями от турнира в Катаре.
12.12.2022 20:33
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Игрок сборной Нидерландов Дюмфрис попал в список интересов «Барселоны» 
На ЧМ-2022 защитник «Интера» провел пять матчей, забил гол и отдал две результативные передачи.
12.12.2022 20:31
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Сестры по несчастью! Как Элма и Катя борются за репутацию Криштиану Роналду после фиаско на ЧМ-2022
Элма и Катя Авейру - сестры Криштиану Роналду - после вылета сборной Португалии с чемпионата мира в Катаре называют критиков своего брата «крысами», «клоунами» и «ничтожествами». А еще - предлагают 37-летнему форварду остаться в национальной команде до ЧМ-2026.
«Возможно, мы увидим один гол, и забьет его Месси». Прогноз Масалитина на полуфинал ЧМ-2022 Аргентина — Хорватия
Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин поделился с «Плеймейкером» ожиданиями от первого полуфинального матча чемпионата мира в Катаре.
Аргентина – Хорватия: расклад и расписание трансляций первого полуфинала ЧМ-2022 13.12.2022
13 декабря пройдет первый полуфинальный поединок чемпионата мира в Катаре. «Плеймейкер» представляет матч за выход в финал с участием команд Лионеля Месси и Луки Модрича.
«Правило Трусовой» сработало для Малинина! Как русский американец с пятью чистыми четверными проиграл финал Гран-при
В воскресенье в Италии завершился главный турнир первой половины мирового сезона – финал Гран-при ISU.
Месси против МММ — Модрича, Мбаппе и Маттеуса! Что ждет Лео на финише ЧМ-2022
Лионелю Месси на чемпионате мира в Катаре предоставляется возможность реализовать мечту и переписать очередные рекорды. Впереди полуфинал Аргентина - Хорватия и вероятный финал против Франции.
«Могильщик» Бразилии Федор Кудряшов и другие мемы ЧМ-2022
Последние новости чемпионата мира в Катаре в картинках и видосиках.
Еженедельный розыгрыш «Джекпота» от «Лиги Ставок» 12.12.2022: на кону 2 850 000 рублей!
12 декабря 2022 года состоится очередной розыгрыш акции «Джекпот. Большой куш», которую проводит букмекерская компания «Лига Ставок».
Два Романа Ротенберга, хет-трик 17-летнего Демидова, Голдобин в очках Воробьева. Чем запомнился Матч звезд КХЛ-2022
В Челябинске на «Арене-Трактор» завершилась Неделя звезд хоккея.
Уплывший миллион Медведева и «китайская стена» для шахматисток. Новые приключения наших нейтралов
В финале звездного теннисного турнира в Саудовской Аравии Даниил Медведев проиграл американцу Тэйлору Фритцу.
Традиция Хорватии и европейское проклятье Бразилии. Главные цифры четвертьфиналов ЧМ-2022
Самая интересная статистика по итогам четвертьфинальных матчей чемпионата мира: Хорватия - Бразилия (1:1, пенальти - 4:2), Нидерланды - Аргентина (2:2, пенальти - 3:4), Марокко - Португалия (1:0) и Англия - Франция (1:2).
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика