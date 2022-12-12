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Тренер «Манчестер Юнайтед» тен Хаг считает Рэшфорда одним из лучших игроков в мире

По мнению наставника «красных дьяволов», 25-летний англичанин уступает лишь Мбаппе.
12 декабря 2022 21:43
автор: Глеб Шевяков

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг оценил способности нападающего своей команды Маркуса Рэшфорда.

Отмечается, что нидерландский специалист считает англичанина одним из лучших на позиции форварда.

«С первого дня нашего знакомства, я понял, насколько большим потенциалом обладает этот парень. В мире крайне мало футболистов, которые могли бы его превзойти. Разве что Мбаппе. Но когда Рэшфорд занимает атакующую позицию, он прекрасно играет и вы замечаете, как он развивается в этом плане», – приводит слова тен Хага американская пресса.

Напомним, что Рэшфорд является воспитанником «Манчестер Юнайтед» и выступает за основную команду с 2016 года. С тех пор он принял участие в 322 матчах, забил 101 гол и отдал 60 результативных передач.

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