Защитник «Лиона» Гюсто может перейти в «Манчестер Юнайтед»

Руководство «Манчестер Юнайтед» заинтересовано в услугах защитника «Лиона» Мало Гюсто. Об этом сообщает журналист Флориан Плеттенберг в своих соцсетях.

Отмечается, что соглашение 19-летнего игрока с французским клубом рассчитано до лета 2024 года.

Как утверждает источник, француз является одной из кандидатур на усиление правого фланга обороны «красных дьяволов». Представители клуба АПЛ впечатлены зрелой игрой защитника олимпийцев. Его трансфер может обойтись манкунианцам в 40 миллионов евро. Однако наставник английской команды Эрик тен Хаг просит руководство подписать защитника «Интера» Дензела Дюмфриса.

Напомним, что Гюсто является воспитанником «Лиона». За команду Лиги 1 он провел 53 матча и отдал шесть результативных передач.