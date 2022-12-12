«Мы должны были выигрывать два ЧМ и ЧЕ». Экс-игрок сборной Англии призвал Саутгейта уйти в отставку

Бывший футболист сборной Англии Джоуи Бартон призвал главного тренера национальной команды Гарета Саутгейта покинуть свой пост.

«Не могу поверить, что Саутгейт до сих пор не подал в отставку. Мы могли и должны были выиграть два чемпионата мира и домашний чемпионат Европы. Перестаньте вознаграждать неудачу. Пришло время нанять кого-то, кто может победить», - написал Бартон в своих соцсетях.

Напомним, четыре года назад на ЧМ в России Англия заняла четвертое место. Тремя годами позже в финале Евро-2020 англичане в серии пенальти уступили Италии.

На мундиале в Катаре подопечные Саутгейта вылетели в четвертьфинале, проиграв действующим чемпионам мира - французам (1:2).

Ранее специалист признался, что пока не определился, продолжит он работу со сборной или нет.