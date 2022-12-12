Полузащитник «Ювентуса» Рабьо может зимой вернуться в «ПСЖ»

«ПСЖ» рассчитывает вернуть полузащитника «Ювентуса» Адриена Рабьо в команду. Об этом сообщают французские СМИ.

Отмечается, что 27-летний хавбек выступал за парижскую команду с 2012 по 2019 годы.

По информации источника, успешное выступление футболиста на чемпионате мира в Катаре и Серии А подтолкнуло руководство парижан сделать попытку приобрести французского игрока в зимнее трансферное окно. Согласно порталу Transfermarkt его трансферная стоимость составляет 18 миллионов евро.

Напомним, что Рабьо присоединился к «Ювентусу» в июле 2019 года. В нынешнем сезоне за команду Массимилиано Аллегри он отыграл 16 матчей, забил пять голов и отдал две результативные передачи.