Тренер сборной США хотел отправить домой игрока «Боруссии» прямо с ЧМ за плохое поведение

Нападающий дортмундской «Боруссии» и сборной США Джованне Рейна заявил, что главный тренер национальной американской команды Грегг Белхартер хотел отправить его домой прямо с ЧМ-2022 в Катаре.

«Перед чемпионатом мира тренер Берхалтер сказал мне, что моя роль на турнире будет очень ограниченной. Я был опустошен.

Я также очень эмоциональный человек, и я полностью признаю, что позволил своим эмоциям взять верх надо мной и повлиять на мои тренировки и поведение в течение нескольких дней после того, как я узнал о своей ограниченной роли. Я извинился за это перед товарищами по команде и тренером, и мне сказали, что я прощен», - написал футболист в своих соцсетях.

Напомним, ранее Белхартер признался, что по ходу турнира тренерский штаб сборной всерьез подумывал отчислить одного из игроков из команды за неподобающее поведение. Позже СМИ сообщили, что речь шла о Рейне.

Американцы вышли из группы, но в 1/8 финала проиграли сборной Англии и покинули турнир.