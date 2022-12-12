Президент Португалии поддержал сборную после вылета с ЧМ-2022

Португальский президент Марселу Ребелу де Соуза выразил поддержку футболистам национальной команды после вылета с чемпионата мира в Катаре.

Отметим, что в матче 1/4 финала мирового первенства сборная Португалии потерпела поражение от команды Марокко со счетом 0:1 и завершила свое выступление на турнире.

«В мире происходит много вещей, которые в определенный момент нравятся людям, а через какое-то время их мнение меняется. Тоже самое касается и футбола. Но я приму сторону нашей команды в удачные и мрачные времена. За прошедшие десятки лет сборная Португалии добилась победы на чемпионате Европы и в Лиге Наций и сейчас самое время поблагодарить и поддержать игроков. В мире есть вещи важнее, чем вылет с мундиаля», – приводят слова президента португальские СМИ.

Добавим, что сборная Португалии стала чемпионом Европы в 2016 году, обыграв в финале национальную команду Франции (1:0).