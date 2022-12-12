«Мы не диснеевский фильм». Аргентина ответила на претензии об отсутствии темнокожих в сборной

Американская журналистка Эрика Эдвардс подвергла критике Аргентины за отсутствие темнокожих футболистов в сборной, за что встретила ответ от одной из политических партий страны.

«Потому что мы страна, а не диснеевский фильм», - написала партия La Libertad Avanza в своих соцсетях.

Напомним, что сборная США завершила свое выступление на чемпионате мира в Катаре, проиграв в 1/8 финала Нидерландам (1:3). Сборная Аргентины продолжает участие и встретится в полуфинале турнира с командой Хорватии, матч пройдет 13 декабря и начнется в 22:00 по Москве.