«Интер» рассчитывает продолжить переговоры с Тюрамом после ЧМ-2022

Руководство «Интера» намерено возобновить контакты с нападающим менхенгладбахской «Боруссии» Маркусом Тюрамом после завершения чемпионата мира в Катаре.

Отмечается, что сборная Франции, за которую заявлен 25-летний форвард, вышла в полуфинал турнира, где сыграет с национальной командой Марокко.

Как утверждает источник, миланский клуб не отказался от идеи подписать игрока французской сборной и ожидает завершения мундиаля, чтобы продолжить переговоры с футболистом по поводу перехода. «Боруссия» рассчитывает выручить с француза 10 миллионов евро.

Добавим, что Тюрам присоединился к менхенгладбахской «Боруссии» в июле 2019 года. В текущем сезоне за команду Бундеслиги он отыграл 17 матчей, забил 13 голов и отдал четыре результативные передачи.