Бускетс планирует завершить карьеру на международном уровне 

Хавбек «Барселоны» и сборной Испании Серхио Бускетс склоняется к мысли закончить выступление за национальную команду. Об этом сообщают испанские СМИ.

Отметим, что 34-летний полузащитник был заявлен на чемпионат мира в Катаре и выходил в основном составе сборной Испании, которая завершила выступление на турнире, потерпев поражение от команды Марокко в стадии 1/8.

По информации источника, ключевым аспектом к принятию данного решения может послужить возраст испанца.

Добавим, что Бускетс дебютировал за сборную Испании в 2009 году. С тех пор за национальную команду он провел 147 матчей, забил два гола и отдал девять результативных передач.