Лангле назвал Льориса легендой сборной Франции 

Арендованный защитник «Тоттенхэма» Клеман Лангле поделился мнением о партнере по команде и сборной Франции Уго Льорисе.

Отмечается, что принадлежащий «Барселоне» футболист не попал в заявку сборной Франции на ЧМ-2022, а вратарь является основным игроком команды на мировом первенстве.

«Нужно признать, что Льорис является легендой для всех жителей Франции. Он мастер футбольного дела и отличный голкипер. Буду надеяться. что он отыграет еще два матча на этом турнире и войдет в историю. Не сомневаюсь, что футболисты сборной Франции сделают все, чтобы снова завоевать мировой титул», – приводит слова Лангле пресс-служба «Тоттенхэма».

Добавим, что 14 декабря сборная Франции встретится с национальной командой Марокко в полуфинале чемпионата мира-2022.