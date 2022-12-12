«Милан» потребовал от «Челси» 150 млн евро за Рафаэла Леау

«Милан» готов расстаться с португальским вингером Рафаэлом Леау. Об этом сообщает британский журналист Флориан Плеттенберг.

По его данным, во время чемпионата мира по футболу итальянцы получили предложение от «Челси». Лондонский клуб хотел подписать игрока за 70 млн евро, но потерпел неудачу. На «Сан-Сиро» дали понять»: с продажи полузащитника хотят выручить не менее 150 млн евро.

Напомним, 23-летний Леау выступает за красно-черных с августа 2019 года. Он был куплен у французского «Лилля» за 29,50 млн евро.

В нынешнем сезоне вингер отыграл в Серии А 14 матчей и забил 6 голов. Также на его счету 5 голевых передач.