Луис Энрике остался доволен своей работой в сборной Испании, несмотря на отставку

Бывший наставник сборной Испании Луис Энрике подвел итоги своей деятельности с национальной командой.

Отмечается, что испанский специалист высоко оценил свою работу на международном уровне.

«Если учитывать все четыре года моего пребывания в команде, я проделывал успешную работу. Где-то нам не повезло, мы могли выступить эффективнее, но стоит учесть, что болельщики проявляли интерес к нашим выступлениям. Это стоит ценить», – приводит слова Энрике испанская пресса.

Добавим, что после отставки Энрике главным тренером сборной Испании стал Луис де ла Фуэнте.