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В Испании обвинили Сантуша в предательстве по отношению к Роналду

Португалец так и не смог завоевать чемпионский титул.
13 декабря 2022 10:02
автор: Александр Шульгин

Испанский журналист Эду Агирре обвинил главного тренера сборной Португалии Фернанду Сантуша в предательстве по отношению к Криштиану Роналду.

«Если бы не Криштиану, Фернанду Сантуш давно бы не работал в сборной Португалии. Вы знаете, что это последний чемпионат мира для Роналду, после всего, что он сделал для команды, будучи лучшим игроком в истории… Сантуш знает, что он неправ, это предательство Криштиану», - приводит его слова испанская пресса.

Напомним, в четвертьфинале ЧМ-2022 Португалия проиграла сборной Марокко со счетом 0:1 и покинула турнир.

Роналду полностью пропустил встречу 1/8 финала со Швейцарией (6:1), а матч с марроканцами начал на скамейке запасных, выйдя на поле во втором тайме.

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