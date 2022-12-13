В Испании обвинили Сантуша в предательстве по отношению к Роналду

Испанский журналист Эду Агирре обвинил главного тренера сборной Португалии Фернанду Сантуша в предательстве по отношению к Криштиану Роналду.

«Если бы не Криштиану, Фернанду Сантуш давно бы не работал в сборной Португалии. Вы знаете, что это последний чемпионат мира для Роналду, после всего, что он сделал для команды, будучи лучшим игроком в истории… Сантуш знает, что он неправ, это предательство Криштиану», - приводит его слова испанская пресса.

Напомним, в четвертьфинале ЧМ-2022 Португалия проиграла сборной Марокко со счетом 0:1 и покинула турнир.

Роналду полностью пропустил встречу 1/8 финала со Швейцарией (6:1), а матч с марроканцами начал на скамейке запасных, выйдя на поле во втором тайме.