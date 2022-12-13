Защитник ЦСКА Игорь Дивеев может перейти в «Зенит»

Защитник ЦСКА и сборной России Игорь Дивеев может стать игроком «Зенита».

По информации Metaratings, питерцы внимательно следя за переговорами футболиста со своим нынешним клубом о продлении действующего контракта, который истекает в 2024 году.

В случае, если Дивеев и ЦСКА не придут к согласию, «Зенит» официально сделает предложение армейцам по трансферу игрока.

Напомним, в текущем сезоне Дивеев провел 12 матчей в чемпионате и Кубке России, в которых забил один мяч. Трансферная стоимость футболиста оценивается в шесть миллионов евро.