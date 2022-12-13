«Спартак» интересуется чилийским защитником Диасом

Московский «Спартак» рассматривает вариант приобретения чилийского защитника аргентинского «Ривер Плейт» Пауло Диаса.

По информации зарубежной прессы, столичный клуб уже в ближайшее время направит аргентинцам предложение в 5,5 миллиона евро - именно столько составляет трансферная стоимость 28-летнего футболиста.

Добавим, что Диас никогда не выступал в Европе, проведя всю свою карьеру в Южной Америке. В активе игрока есть 39 матчей за национальную команду Чили.

Ранее игроком интересовался «Монако», однако сторонам не удалось договориться.