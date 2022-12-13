Клубный чемпионат мира 2025 года в США может не состояться

Ведущие европейские футбольные клубы отказываются от участия в клубном чемпионате мира 2025 года, который должен пройти в США, сообщают британские СМИ. Международная федерация футбола (ФИФА) не может договориться с руководством клубов о механизме участия.

По данным источника, крупнейшие европейские клубы отказываются отпускать своих игроков. Чиновники ФИФА в Катаре вели переговоры об организации турнира, но прийти к взаимопонимаю не удалось. ФИФА не удалось согласовать схему квалификации турнира, формат как квалификационной, так и финальной части, а это повлекло за собой отсутствие переговоров о трансляциях и коммерческих правах.

По замыслу ФИФА, клубный чемпионат мира должен был проходить каждые четыре года с участием 32 ведущих клубов мира. Но проект, предложенный президентом ФИФА, Джанни Инфантино, был отклонен на заседании Ассоциации европейских клубов. Ряд обозревателей усмотрели в этом своеобразную месть со стороны Ассоциации за отказ ФИФА подписать новый меморандум о взаимопонимании с Ассоциацией.