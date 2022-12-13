Моуриньо может возглавить сборную Португалии

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью может возглавить сборную Португалии, сообщают итальянские СМИ.

По данным источника, Федерация футбола Португалии предложила 59-летнему специалисту совместить эту работу с его нынешней работой в «Роме».

Ранее сообщалось, что главный тренер сборной Фернанду Сантуш может быть отправлен в отставку после поражения сборной Португалии в 1/4 финала чемпионата мира в Катаре от сборной Марокко.

Также отмечается, что еще одним кандидатом на должность тренера национальной команды является главный тренер молодежной сборной Португалии Руй Жорже.