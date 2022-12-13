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«Спартак» сыграет с болгарским «Левски» на сборах в ОАЭ

Московский клуб также сыграет с другим болгарским клубом, плодвидским «Ботевом».
13 декабря 2022 15:37
автор: Александр Евграфов

Московский «Спартак» сыграет товарищеский матч с софийским «Левски» на первых тренировочных сборах в Дубае (ОАЭ), сообщается на сайте красно-белых.

Встреча с 26-кратным чемпионом Болгарии состоится 22 января. 27 января в рамках первых тренировочных сборов состоится матч с еще одним болгарским клубом – «Ботевом» из Плодвида.

В рамках второго тренировочного сбора, который пройдет в Абу-Даби, «Спартак» примет участие в товарищеском турнире Winline Зимний кубок РПЛ. 2 февраля «Спартак» сыграет с «Ростовом», 6-го — с «Краснодаром», а 10-го — с «Сочи».

Третий сбор пройдет в турецком Белеке с 14 по 20 февраля.

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