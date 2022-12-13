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«МЮ» и «Челси» ведут борьбу за защитника сборной Нидерландов Дензела Дюмфриса

Сумма трансфера может составить 60 млн евро.
13 декабря 2022 17:18
автор: Артур Гичунцев

«Манчестер Юнайтед» намерен приобрести защитника сборной Нидерландов Дензела Дюмфриса. Об этом пишут итальянские СМИ.

По данным источника, игрок также интересен руководству «Челси», однако, «красные дьяволы» могут выиграть борьбу за футболиста благодаря Эрику тен Хагу.

Напомним, 26-летний защитник принадлежит миланскому «Интеру». Итальянцы готовы расстаться с ним за 50-60 млн евро.

Добавим, что Дюмфрис выступает за «нерадзурри» с августа 2021 года. В этом сезоне он провел 30 матчей и набрал 11 (5+6) очков по системе «гол+пас».

источник: «Советский спорт»
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