Арбитр Николаев объяснил, почему к матчам ЧМ-2022 прибавляют много дополнительного времени

Футбольный арбитр Алексей Николаев высказался о добавленном времени на чемпионате мира в Катаре.

«Действительно, одной из главных особенностей ЧМ в Катаре стало количество добавляемого арбитрами времени к первому и второму тайму! Это стало следствием рекомендаций, которые были даны судьям перед началом турнира для того, чтобы чистого игрового времени стало больше и было меньше попыток игроков затягивать время игры.

И уже на старте ЧМ мы увидели, что в матче Англия – Иран было добавлено в общей сложности 24 минуты – 14 к первому тайму и 10 ко второму, причем если к первому тайму такое количество компенсированного времени объяснимо – была тяжелая травма вратаря сборной Ирана, то 10 минут ко второму тайму при счете 6-1 в пользу сборной Англии у многих вызвали вопросы! Дальше по ходу турнира мы в большинстве случаев видим адекватное рекомендациям количество добавленного времени, связанное с остановками в игре», – сказал Николаев в личной беседе корреспонденту «Советского спорта» Дарье Савиновой.

Напомним, что в рамках игры между сборными Англии и Ирана на групповой стадии ЧМ-2022 главный арбитр Рафаэл Клаус назначил 14 дополнительных минут к первому тайму и 10 минут ко второй половине встречи.