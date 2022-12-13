Российский бизнесмен Демин продал английский футбольный клуб «Борнмут»

Российский бизнесмен Максим Демин продал все свои акции футбольного клуба «Борнмут» американской компании Cannae Holdings Inc, чей президент Билл Фоули также является владельцем клуба НХЛ «Вегас Голден Найтс», сообщается на сайте футбольной команды. Теперь компании принадлежат 50,1% всех акций клуба.

Сделка ратифицирована Английской премьер-лигой. По заявлению новых владельцев, они готовы обеспечить инвестиции для дальнейшего выступления «Борнмута» в премьер-лиге английского чемпионата, где он провел шесть из восьми последних сезонов.

Демин владел командой последние 11 лет.

Также сообщается, что миноритарными владельцами команды стали актер, режиссер и продюсер Майкл Б. Джордан, продюсер Нулла Саркер.

После 15 туров «Борнмут» набрал 16 очков и занимает 14-е место в английской премьер-лиге.