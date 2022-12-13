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Николаев заявил, что арбитр Лаос выбрал неправильную тактику судейства в игре Аргентина – Нидерланды

Специалист отметил, что испанец должен был изначально быть строже к футболистам.
Николаев заявил, что арбитр Лаос выбрал неправильную тактику судейства в игре Аргентина – Нидерланды
13 декабря 2022 17:42
автор: Дарья Савинова
автор фото: DPA

Футбольный арбитр Алексей Николаев прокомментировал судейство испанца Матео Лаоса в матче 1/4 финала чемпионата мира между сборными Аргентины и Нидерландов.

– Проблемы у Лаоса возникли вследствие неправильно выбранной тактики судейства в этом конкретном матче. На мой взгляд, необходимо было изменить своей слегка либеральной манере судейства и быть изначально строже к игрокам обеих команд, потому что было сразу видно, какой боевой настрой был у футболистов с первых минут матча.

Страсти разгорались, начались провокации, решения арбитра перестали воспринимать футболисты, что и привело к такому количеству дисциплинарных санкций, которых кстати, могло быть еще больше, – сказал Николаев в личной беседе корреспонденту «Советского спорта» Дарье Савиновой.

Напомним, что в игре Аргентина – Нидерланды было показано 16 карточек.

источник: «Советский спорт»
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