Николаев заявил, что арбитр Лаос выбрал неправильную тактику судейства в игре Аргентина – Нидерланды

Футбольный арбитр Алексей Николаев прокомментировал судейство испанца Матео Лаоса в матче 1/4 финала чемпионата мира между сборными Аргентины и Нидерландов.

– Проблемы у Лаоса возникли вследствие неправильно выбранной тактики судейства в этом конкретном матче. На мой взгляд, необходимо было изменить своей слегка либеральной манере судейства и быть изначально строже к игрокам обеих команд, потому что было сразу видно, какой боевой настрой был у футболистов с первых минут матча.

Страсти разгорались, начались провокации, решения арбитра перестали воспринимать футболисты, что и привело к такому количеству дисциплинарных санкций, которых кстати, могло быть еще больше, – сказал Николаев в личной беседе корреспонденту «Советского спорта» Дарье Савиновой.

Напомним, что в игре Аргентина – Нидерланды было показано 16 карточек.